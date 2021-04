Le sujet fait débat depuis hier : l’annonce d’un séisme, d’un putsch, celui de la création d’une Superleague par 12 clubs anglais (6), italiens (3) et espagnols (3) fondateurs (Milan AC, Arsenal, l’Atlético de Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l’Inter, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham) chamboule tout le monde du football. Et il n’est pas anodin pour le PSG. Le club francilien a choisi de ne pas faire partie des “fondateurs”. Mais selon les informations de Der Spiegel, le PSG a bien reçu une proposition pour intégrer cette nouvelle compétition et aurait 14 jours pour répondre. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont également reçu une proposition et ont eux 30 jours pour répondre. Le média allemand indique également qu’il n’a jamais été question – selon les contrats qu’il a révélé – qu’il y ait deux clubs français dans cette Superleague.