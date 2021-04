Le sujet fait débat depuis hier : l’annonce d’un séisme, d’un putsch, celui de la création d’une Superleague par 12 clubs anglais (6), italiens (3) et espagnols (3) fondateurs (Milan AC, Arsenal, l’Atlético de Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l’Inter, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham) chamboule tout le monde du football. Et il n’est pas anodin pour le PSG. Le club francilien a choisi de ne pas faire partie des “fondateurs”. Peut-on s’attendre à des sanctions fortes et dès les éditions 2020-2021 de Ligue des Champions et de Ligue Europa ? Selon un membre du Comex de l’UEFA – Jesper Moller – il va y avoir une réunion de crise vendredi et des sanctions fortes pourraient tomber contre les 12 frondeurs. “Une réunion extraordinaire du Comité exécutif aura lieu vendredi. Je m’attends à ce que les 12 clubs soient mis à la porte. Les clubs doivent sortir, et je m’attends à ce que cela se produise vendredi, et ensuite nous verrons comment nous terminons la Ligue des Champions“, lance Moller pour DR Sporten.

[MAJ 20h16] Selon le journaliste Chris Williams, une réunion doit avoir lieu demain à l’UEFA. Durant cette dernière, il devrait y avoir une motion pour exclure officiellement Manchester City, Chelsea et le Real Madrid de Ligue des Champions ainsi qu’Arsenal et Manchester United de l’Europa League. Cette réunion décidera également de la façon dont les deux compétitions vont se terminer.