Super League – L’UEFA réfléchit à des sanctions contre les clubs encore en course en C1 et C3

Depuis hier soir, le monde du football est dans tous ses états suite à l’annonce d’une Super League européenne. Outre ce projet séparatiste, l’UEFA a également validé sa nouvelle formule de la Ligue des champions qui verra le jour à partir de 2024. De son côté, le président de l’instance européenne, Aleksander Ceferin, s’est montré ferme et menaçant envers les clubs qui participeront à cette super ligue quasi-fermée. Quid de cette saison 2020-2021 de Ligue des champions et Ligue Europa ? En effet, certains clubs fondateurs de cette Super League européenne sont encore en lice dans les Coupes d’Europe 2020-2021 de l’UEFA (Manchester City, Real Madrid et Chelsea en C1 puis Arsenal et Manchester United en C3).

Et selon les informations de RMC Sport, l’UEFA réfléchit à certaines sanctions contre les clubs encore en course dans ses compétitions européennes. “La confédération européenne va se rapprocher de ses avocats pour étudier des mesures à prendre concernant les clubs encore en course en Ligue des champions et en Ligue Europa. Aucune mesure ou décision n’a pour l’instant été prise concernant les clubs encore en lice dans les différentes Coupes d’Europe”, rapporte RMC sur son site internet. En effet depuis hier soir, une guerre est déclarée entre l’UEFA et les clubs fondateurs de cette Super League européenne. Toujours selon le média sportif, les différents cabinets d’avocats chargés de ce dossier complexe “vont aussi travailler sur des mesures concernant les clubs pour la saison prochaine et également sur toutes les mesures qui peuvent être prises pour l’Euro 2021, mais aussi la Coupe du monde 2022.”