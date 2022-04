Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé dans la douleur face à l’Olympique de Marseille (2-1). Grâce à des buts de Neymar Jr et Kylian Mbappé en première mi-temps, les Parisiens font un grand pas vers un dixième titre de champion de France. En cas de succès ce mercredi contre Angers et une défaite de l’OM sur sa pelouse face à Nantes, les coéquipiers de Messi ne pourraient plus être rattrapés. Avant le « Classique » de ce week-end, le diffuseur de la rencontre, Prime Video, a interrogé Ronaldinho en interview. La star brésilienne s’est principalement exprimée sur Mbappé et le fait qu’il aurait adoré jouer avec lui. Extraits choisis.

« Je pense que Mbappé joue vraiment bien. Il est très jeune, très rapide, très fort. C’est merveilleux de le voir jouer. Et j’espère qu’il devienne le meilleur joueur du monde pour gagner le Ballon d’Or. J’espère vraiment que tout se passera bien pour lui. J’aurais adoré jouer avec lui. Parce que je pense que nos caractéristiques se complètent. J’ai toujours aimé faire des passes pour des joueurs rapides, et lui avec sa vitesse, je pense qu’on se serait bien entendus. […] Si Mbappé a tout pour réussir au PSG ? Exactement, à mon époque, ce n’était pas le cas. Le club fait désormais jeu égal avec les plus grands. Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions en jouant au Paris Saint-Germain. Si je veux le voir rester ici ? Ce serait beau n’est-ce pas ? Voir les meilleurs joueurs évoluer ensemble à Paris et gagner la Ligue des champions. Ce serait merveilleux »