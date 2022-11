Le PSG peut tirer un bilan assez contrasté sur le plan sportif de sa campagne de Ligue des Champions jusqu’ici. Si cette fameuse deuxième place peut légitimement ne pas satisfaire supporters et observateurs, les finances du club, elles, se portent on ne peut mieux en C1.

Au moment de faire les comptes, le PSG a fait le travaille en se qualifiant pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais peut avoir un arrière goût amère, tant la première place du groupe H était un objectif. Cependant, les dirigeants Rouge & Bleu pourraient aisément se consoler de cette entrave sur le plan sportif. En effet, le Paris Saint-Germain est le club qui, en ce début d’UEFA Ligue des Champions 2022-2023, empoche le plus d’argent de la part de la plus haute instance du football européen. En plus de son parcours qui ne compte aucune défaite, le club de la capitale profite de son bon coefficient, des droits TV et du marketing afin d’encaisser le plus gros chèque possible sur la scène continentale. Cependant, il faut également noter que, les Rouge & Bleu profitent également du fait de ne partager la dotation liée aux droits TV qu’avec l’Olympique de Marseille. Les deux représentants français en C1 se partagent la part du gâteau de la manière suivant : 32,8M€ pour le PSG contre 25,7M€ pour les Phocéens. Une faible représentation française qui avantage les clubs engagés au moment du partage des droits TV. Par exemple, un club comme le Bayern Munich voit cette part de la dotation UEFA pour la Ligue des Champions divisée par 5 (Francfort, Leipzig, Bayer Leverkusen, Dortmund et donc Bayern Munich).

Le club de la capitale est celui qui touche le plus gros chèque en terme de droits TV. Et si l’on prend toutes les sources de cette dotation accordée par l’UEFA aux clubs participants à la C1, le Paris Saint-Germain est toujours celui qui s’en sort le mieux selon le blog suisse, Swiss Ramble, spécialisé dans les finances du monde du football. Avec la prime de participation, celle de performance, celle liée au coefficient UEFA du PSG, à la qualification en huitième de finale, sans oublier le marketing et les fameux droits TV, le club de la capitale, pour sa campagne européenne jusque-là, empoche un chèque de 98,4 millions d’euros.