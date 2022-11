Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace au Moustoir afin d’y affronter le FC Lorient ce dimanche 6 novembre. A la surprise générale, les Merlus se placent en haut de tableau actuellement et s’offre donc un choc face au club de la capitale. Régis Le Bris, coach des Morbihannais était présent à ce jour en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Si cette rencontre n’a rien d’un « choc » sur le papier, le PSG devra tout de même se méfier du FC Lorient qui pointe actuellement à la 4e place du championnat avec 27 points. L’équipe de Régis Le Bris produit un jeu plutôt alléchant et sans complexes. Au coup d’envoi de la rencontre de ce dimanche 6 novembre (13h sur Prime Video), c’est huit points qui sépareront les Parisiens des Lorientais. C’est donc un rendez-vous qui est très attendu du côté des Merlus, comme l’a indiqué le coach Régis Le Bris en conférence de presse aujourd’hui.

Son sentiment pour ce choc face au PSG

« C’est un choc dans la mesure où on rencontre un adversaire d’un calibre exceptionnel. Avec des joueurs d’un niveau incroyable. Ça crée pour le public lorientais, pour les médias qui observent le club, et pour les joueurs, je dirais même le staff, un engouement forcément très important. C’est excitant de jouer ce type de match, de rencontrer ce type de footballeurs, ce type d’équipes. Donc je le vois surtout sous cet angle-là« .

Le bon début de saison du FC Lorient

« Effectivement, on a bien démarré ce championnat. On est rendus maintenant à la 14e journée et on est plutôt en haut du classement, mais ce qui importe c’est surtout notre progression, et puis notre capacité à se challenger en permanence sur les rencontres qu’on joue. Ensuite il y a des aléas liés à différentes circonstances de jeu, donc ces derniers temps c’est un peu moins le cas sur les résultats mais je trouve que l’équipe continue à avancer. Et dans ce cadre-là, on est tous très emballés de jouer ce match là, dimanche« .

Le PSG pas à 100% à cause de son calendrier ?

« Ils ont un tel niveau individuel et collectif qu’ils ont une marge très importante. Ils peuvent jouer à 70 % et pour autant gagner des matches assez largement. Ils ont aussi une énorme problématique, c’est l’enchaînement des matches en championnat, l’enchaînement des matches en Ligue des Champions, les matches internationaux, la Coupe du Monde qui arrive. Donc, nécessairement, ils ne peuvent pas être à 100 % en permanence. Mais cette marge-là leur permet quand même d’être toujours un peu au-dessus du niveau et ils font un début de championnat exceptionnel en termes de nombre de points récoltés ».