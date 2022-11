Le PSG s’est qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions en l’emportant (1-2) sur le terrain de la Juve. Une victoire à Turin qui ne suffit pas aux Parisiens pour terminer les phases de poules premiers du groupe H. Cependant, malgré cette déconvenue, le club de la capitale va toucher un gros chèque de la part de l’UEFA.

Les phases de poules du Ligue des Champions 2022-2023 ont rendu leur verdict. Le Paris Saint-Germain termine cette campagne à la deuxième position du groupe H, derrière Benfica. Un résultat final dont il est difficile de se satisfaire au moment de faire les comptes sur le plan sportif. Seulement voilà, le football se joue sur le terrain, mais aussi ailleurs. Et c’est en partie une des raisons pour lesquelles les dirigeants du PSG peuvent trouver une satisfaction. En effet, financièrement, les Rouge & Bleu s’apprêtent à toucher un gros chèque de la part de l’UEFA. Une dotation de la plus haute instance du football européen qui va venir récompenser le parcours en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain jusque-là. Cette dernière est divisée en quatre : la prime de participation, la prime de performance, la prime du coefficient UEFA, et celle réservée aux droits TV et marketing.

En ce sens, les calculs sont vite faits pour le PSG. La saison passée, pour les phases de poules, le club de la capitale avait tiré 64,25 millions d’euros. Cette saison, hors marketing, la somme monte à 67,86 millions d’euros. Plus en détails, le Paris Saint-Germain empoche la somme de 15,64M€ pour sa prime de participation (fixe), pour celle de performance, c’est les sommes de 11,2M€ (4 victoires) et 1,86M€ (2 nuls) qu’empochera le club. Il faut ajouter à cela les 29,56M€ du coefficient UEFA de Paris, ainsi que les 9,6M€ dû à la qualification en huitième de finale. L’équipe qui touchera le plus gros chèque suite aux phases de poules de C1 est le Bayern Munich (74,28M€), qui devance le Real Madrid (73,75 M€), et Chelsea (69,2 M€), et enfin le PSG (67,86M€).

Les millions qui peuvent encore s’ajouter

En plus de toutes ces sommes évoquées, le PSG et toutes les équipes encore en lices peuvent continuer d’empocher des chèques de la part de l’UEFA. En effet, les écuries qui iront en quart de finale empocheront 10,6M€. La prime de qualification en demi-finale est elle de 12,5M€. Les équipes qui s’affronteront en finale toucheront toutes les deux 15,5M€, avec un bonus de 4,5 millions d’euros pour le grand vainqueur. Au total, le vainqueur de la Ligue des Champions 2022-2023 ajoutera 43,1 millions d’euros à la somme déjà empochée pour les phases de poules. A noter qu’il faudra ajouter à tout cela les recettes liées aux droits TV, au marchandising et à la billetterie.