Le 6 août prochain (21 heures), le PSG se déplacera sur la pelouse de Clermont dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Avec cette rencontre, les Rouge & Bleu entameront leur 49e saison consécutive dans l’élite du football français. C’est la plus longue série des 20 clubs du championnat de France 2022-2023. Les Parisiens sont suivis de loin par Lyon (34) et le Stade Rennais (29). Le top 5 est complété par Marseille (27) et Lille (23). Les derniers de ce classement se nomment, Ajaccio, Toulouse et l’AJ Auxerre qui remontent en Ligue 1 cette saison.

Saisons consécutives en Ligue 1 Uber Eats (2022/2023 incluse)

1. Paris Saint-Germain (49)

2. Olympique Lyonnais (34)

3. Stade Rennais F.C. (29)

4. Olympique de Marseille (27)

5. LOSC (23)

6. OGC Nice (21)

7. Montpellier Hérault SC (14)

8. AS Monaco et FC Nantes (10)

10. Angers SCO (8)

11. RC Strasbourg Alsace (6)

12. Stade de Reims (5)

13. Stade Brestois 29 (4)

14. RC Lens et FC Lorient (3)

16. ESTAC Troyes et Clermont Foot (2)

18. Toulouse FC, AC Ajaccio et AJ Auxerre (1)

15e sur le nombre total de saisons en Ligue 1

Si le PSG domine le classement des saisons consécutives, il ne pointe qu’à la 15e place sur le nombre total de saisons en championnat de France avec 50 (en 52 ans). Ce classement est dominé par Marseille avec 73. Un classement qui ne prend en compte que les équipes qui vont jouer en Ligue 1 cette saison.

Nombre total de saisons en Ligue 1 Uber Eats (2022/2023 incluse)

1. Olympique de Marseille (73)

4. Stade Rennais F.C. (66)

6. Olympique Lyonnais, AS Monaco et OGC Nice (64)

9. LOSC (63)

11. RC Strasbourg Alsace (62)

12. RC Lens (61)

13. FC Nantes (55)

14. Toulouse FC (52)

15. Paris Saint-Germain (50)

16. Stade de Reims (38)

19. AJ Auxerre (33)

21. Angers SCO et Montpellier Hérault SC (31)

30. Stade Brestois 29 (17)

31. FC Lorient (16)

35. AC Ajaccio (14)

40. ESTAC Troyes (11)

63. Clermont Foot (2)