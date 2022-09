Outre le cas des indésirables du club qui ont été soit vendus, soit prêtés, la question concernant certains jeunes éléments est resté en suspens. C’est notamment le cas de Djeidi Gassama. En effet, l’attaquant, qui a brillé de mille feux l’an passé avec les U19 rouge et bleu, est toujours parisien alors que le mercato estival a fermé ses portes dans la majorité des championnats européens.

Une issue positive pour Djeidi Gassama

Finalement, malgré ce, la situation du titi parisien de 18 ans pourrait tout de même se décanter dans les heures à venir. Car oui, la destination privilégiée pour son prêt n’est autre que la Belgique et le mercato n’est toujours pas conclu au sein de cette ligue (6 septembre). Du coup, à en croire les informations de Foot Mercato, Djeidi Gassama devrait bel et bien prendre la direction d’Eupen comme pressenti depuis plusieurs jours. Avant d’être cédé temporairement, il va préalablement prolonger son bail, celui-ci prenant initialement fin en juin 2023. FM explique en outre que Schalke 04 et Almeria sont venus aux renseignements, mais trop tardivement.