Le PSG a livré un véritable récital ce dimanche soir à Lille. En clôture de la 3e journée de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier ont surclassé les Dogues avec un large succès 7 à 1. Si le trio offensif Neymar-Mbappé-Messi était une nouvelle fois en feu, les trois attaquants ont pu compter sur un Vitinha en grande forme comme lors des précédentes rencontres (noté 7.5/10 par la rédaction CS). En zone mixte, le Portugais de 22 ans est revenu sur la prestation aboutie des Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par L’Equipe et Le Parisien.

La performance de l’équipe

« Je me sens vraiment bien. Je pense que tout le monde a vu l’incroyable match que nous avons fait ce soir. Maintenant, l’objectif est de continuer comme ça et de s’améliorer si on peut. On veut avancer match après match et ne pas regarder la fin. On sait que nous sommes capables, nous avons toutes les qualités et les pièces pour remporter le championnat de France. Nous allons avancer match après match mais maintenant on se sent très forts. »

Que demande Christophe Galtier sur le terrain ?

« Du dévouement sur le terrain. De l’énergie. Que tout le monde soit à 100 % dans le match. Puis il y a quelques aspects tactiques, mais je ne peux pas tout vous dire (rires). Je pense qu’il est heureux avec l’équipe, pas seulement avec le résultat, mais aussi avec la façon dont nous jouons. »

Neymar injouable ?

« Neymar, Messi, Mbappé… toute l’équipe ! C’est ce qu’on veut et ce qu’on essaye de faire sur le terrain. »

Être invaincu, l’objectif de la saison ?

« Le but c’est déjà de regarder le prochain match. Ne pas prendre la grosse tête. On sait qu’on est capables de le faire mais pour l’instant on reste calme et on va voir match par match. »

Plus de cartons jaunes reçus que Marco Verratti

« (Rires) On me l’a dit oui ! C’est dommage car ces cartons vont me priver du match face à Monaco (dimanche). Je vais essayer de ne plus en prendre mais c’est le jeu. »