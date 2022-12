Le PSG, meilleur remède pour Neymar ?

Neymar a signé son retour au camp d’entraînement du PSG ce jeudi 22 décembre, soit treize jours après l’élimination du Brésil en Coupe du Monde. Si l’état de santé du numéro 10 Rouge & Bleu interroge, l’aspect psychologique est tout aussi important dans sa reprise.

La star du Paris Saint-Germain, Neymar, a participé à cette Coupe du Monde 2022, mais pas comme il l’avait imaginé. La star brésilienne n’a disputé que trois rencontres sur cinq possibles, soit 280 minutes jouées, dont 120 en quart de final face à la Croatie. En effet, c’est lors de l’entrée en lice de la Seleçao le 24 novembre face à la Serbie (victoire 2-0) que Neymar a été touché à la cheville. Une blessure qui l’a empêché de disputer les deuxième et troisième match des phases de poules de ce Mondial au Qatar. Cependant, le retour du meneur de jeu dans le groupe et le onze de du sélectionneur Tite a été effectué dès les huitièmes de finale (remporté 4-1) face à la Corée du Sud. Au moment de se remémorer les images de la cheville de Neymar le 24 novembre dernier, on peut penser que ce retour à la compétition était précipité. Cependant, l’importance de la compétition et du numéro 10 dans son équipe peuvent justifier la volonté du côté du joueur comme de la Seleçao de signer ce retour rapidement.

Quand sera t-il prêt avec le PSG ?

S’il a signé son retour aujourd’hui au Camp des Loges, le staff médical du PSG espère tout de même que ce retour précipité à la compétition au cours de cette Coupe du Monde 2022 n’a pas été fait à tout prix. En ce sens, le retour au centre Ooredoo du meneur de jeu Rouge & Bleu avait pour but d’effectuer « une batterie de tests physiques, à reprendre gentiment le contact, à se remettre dans le bain du PSG après ce mois chargé en émotions » selon nos confrères du Parisien. Une information qui concorde avec les annonces du club sur son site officiel qui avançait le retour sur les terrains d’entraînement de Marquinhos, pendant que Neymar travaillait en salle pour son retour. Pour le retour à la compétition, Christophe Galtier et son staff devraient penser au cas par cas et ne pas prendre le moindre risque avec Neymar et les autres Mondialistes. L’évolution des uns et des autres permettra de savoir s’ils seront aptes pour le retour à la compétition le 28 décembre (21h sur Canal +) prochain au Parc de Princes face au RC Strasbourg (J16), ou le 1er janvier face au RC Lens (J17). Quoi qu’il en soit, le retour à la compétition pourrait permettre à Neymar de passer à autre chose plus rapidement et simplement, à l’instar du retour prématuré à la compétition du malheureux finaliste avec les Bleus, Kylian Mbappé. Les deux éléments de la MNM surfent avec le PSG sur une excellente première partie de saison, et pourraient (re)trouver motivation dans la volonté de poursuivre sur ces performances pour la fin de l’exercice 2022/2023.

Par ailleurs, en terme de timing, Le Parisien précise dans ses colonnes que les retours de Neymar et Marquinhos étaient prévus pour ce jeudi 22 décembre et ont été respectés « sans remous« .