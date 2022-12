PSG : Les détails des retours de Neymar et Marquinhos

Si Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont effectué leur retour à l’entraînement respectivement trois et quatre jours après la fin de leur Coupe du Monde 2022, les Brésiliens signent leur retour ce jeudi. En effet, treize jours après l’élimination du Brésil en quart de finale de ce Mondial au Qatar, Neymar et Marquinhos retrouvent le chemin du Camp des Loges.

Comme indiqué par différentes sources, le PSG a souhaité être à l’écoute de ses joueurs ayant été impliqué dans cette Coupe du Monde 2022 afin d’organiser au mieux leur retour à l’entrainement et leur reprise. En ce sens, c’est près de deux semaines après l’élimination de la Seleçao que Marquinhos et Neymar font leur retour au Camp des Loges. Si le capitaine Rouge & Bleu a disputé la compétition sans accroc sur le plan physique, le numéro 10 du PSG a lui été touché à la cheville dès l’entrée en lice du Brésil le 24 novembre dernier. Une blessure qui a empêché Neymar de retrouver la compétition avant le 5 décembre et le huitième de finale face à la Corée du Sud. Un retour qui semblait précipité, et a inquiété du côté du staff médical du club de la capitale. En ce sens, ce jeudi 22 décembre, Neymar n’a pas enfilé les crampons, mais s’est contenté de travailler en salle au centre d’entraînement des Yvelines (78).

Neymar lors de son retour au Camp des Loges ce jeudi 22 décembre (Image : psg.fr)

Le numéro 5 du Paris Saint-Germain a lui eu la chance de retrouver la pelouse du Camp des Loges. En effet, Marquinhos a travaillé sur le terrain du centre Ooredoo. Les prochains jours donneront des indications quant à la participation de l’un et/ou de l’autre pour le retour à la compétition du PSG, le mercredi 28 décembre prochain (21h sur Canal +), face au RC Strasbourg, au Parc des Princes, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats.