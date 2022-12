Après la finale de Coupe du Monde 2022 perdue par l’Equipe de France, plusieurs joueurs Bleus ont été victimes d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Si Randal Kolo Muani, Aurélien Tchouaméni ou encore Kingsley Coman sont concerné, le joueur du PSG, Kylian Mbappé, est lui aussi ciblé.

En effet, autour du numéro 7 du Paris Saint-Germain, c’est le comportements des vainqueurs de cette finale qui est pointé du doigt. En Argentine, le gardien de but de l’Albiceleste, Emiliano Martinez, est l’auteur de plusieurs offenses à l’encontre de Kylian Mbappé. Entre une minute de silence réclamée dans le vestiaire argentin après la finale pour l’attaquant français, la poupée à son effigie lors des célébrations dans le bus lors du retour en argentine, le comportement de la sélection de Lionel Scaloni fait grincer des dents du côté de la Fédération Française de Football. En ce sens, le président de la FFF, Noël Le Graët, a fait savoir à nos confrères de Ouest France qu’il avait écrit à son homologue argentin : « J’ai écrit à mon homologue de la Fédération argentine, je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire« . Un geste que devraient apprécier Kylian Mbappé et son entourage, quand on sait que le silence de la Fédération Française de Football après les insultes racistes essuyées suite à son penalty manqué en huitième de final de l’Euro 2020 face à la Suisse avait agacé le joueur et son clan.

« C’est important qu’on les soutienne »

Toujours dans le registre des insultes racistes, la FFF semble avoir appris du passé. En effet, Noël Le Graët s’est également exprimé sur les insultes racistes à l’encontre d’Aurélien Tchouaméni, Kinglsey Coman ou encore Randal Kolo Muani : « On a lancé différentes procédures […] C’est très choquant. Ce sont des garçons qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que l’Equipe de France réussisse. C’est important qu’on les soutienne« . A noter que, dans la foulée de la finale de cette Coupe du Monde 2022, ces trois joueurs ont été contraints de bloquer l’accès à l’espace commentaires de leur compte Instagram respectif, tant les insultes à caractère raciste fusaient.