Le PSG monte au créneau face aux nombreuses rumeurs

Depuis plusieurs jours, le PSG est dans la tourmente. Le club de la capitale est attaqué de toute part entre les envies de départ de Kylian Mbappé, l’armée numérique ou bien encore des attaques envers son président Nasser al-Khelaïfi. Des accusations qui agacent le club de la capitale.

RMC Sport explique que « plusieurs sources proches du club indiquent que les rumeurs naissantes d’un Nasser al-Khelaïfi fragilisé, de la venue d’un émissaire et d’une aide du Qatar pour faire le ménage sont un non-sens complet et absolu. » Le média sportif indique également que le club est tout simplement stupéfait des bruits de ces derniers jours « tous basés sur des rumeurs, des briefings et des agendas, sans aucune substance – et où les accusations et le récit ont changé presque à chaque minute, la moitié du temps se contredisant complètement. »

« Un instant, le président est trop engagé, l’instant d’après il n’est apparemment jamais là. L’instant d’après, Mbappé déménage demain à Liverpool, puis c’est le Real Madrid. C’est peut-être la prochaine Lune. Malheureusement, de temps en temps, nous avons ces attaques, qui prouvent toutes un non-sens complet. Le club continue à gérer ses affaires, l’équipe n’a pas perdu un seul match de la saison, elle n’a jamais été aussi soudée et on ignore l’hystérie« , ajoute une source proche du PSG.