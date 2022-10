Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 14 octobre 2022. Kylian Mbappé peut-il rompre son contrat avec le PSG, Messi incertain pour le Classico face à l’Olympique de Marseille, le point sur l’infirmerie des Rouge & Bleu et le déficit record enregistré pour 2021-2022.

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si Kylian Mbappé peut rompre son contrat après l’annonce du scandale de « l’armée numérique » de la part de Mediapart, visant à dénigrer le joueur sur les réseaux sociaux via des messages d’une agence de communication. Une révélation démentie par le PSG. Mais à ce jour, toutes les options sont sur la table pour l’attaquant parisien et ses conseillers, « comme celle de dénoncer la prolongation qu’il a signée en mai dernier. » Avant tout, le joueur estime que ses dirigeants n’ont pas respecté les promesses tenues sur le mercato estival avec notamment le non-recrutement d’un autre attaquant, ce qui l’avait déjà plongé « dans un certain désarroi au coeur de l’été et suscité le doute (et les regrets ?) dans son esprit sur la pertinence d’avoir prolongé dans la capitale », rappelle le quotidien. Mais l’international français peut-il vraiment rompre son nouveau contrat paraphé avec les Rouge & Bleu en mai dernier ? Selon l’avocat spécialisé en droit du travail au sein du cabinet CPC associés, Jérémie Delattre, il est difficile de dénoncer un CDD (contrat à durée déterminée) : « Les CDD constituent tout l’édifice du football professionnel. Tu ne licencies pas ou tu ne démissionnes pas d’un CDD avant son terme, tu le romps donc il y a un préjudice pour l’une des deux parties et l’autre doit lui verser une indemnité. Pour le salarié, il s’agit des salaires restants dus jusqu’au terme du contrat. Pour l’employeur, c’est la même chose et parfois plus. Cette indemnité équivaut au montant du transfert quand un joueur quitte son club avant la fin de son bail. »

Ainsi, si Kylian Mbappé décide de ne pas honorer son contrat, il devrait payer une grosse somme d’argent à son club, en raison de son salaire élevé, et ce serait le nouveau club qui l’accueillerait qui réglerait la note. Reste à savoir si le champion du Monde peut avoir gain de cause dans l’affaire révélée par Mediapart. L’avocat spécialisé dans le droit du travail donne des éléments à ce sujet : « Dans un cas comme celui-là, il faut démontrer que l’employeur a commis une faute grave, une faute simple ne suffisant pas. Donc, la première question est de savoir si la faute est caractérisée. Ensuite, si tel est le cas, il faut prouver sa particulière gravité. Quand bien même les messages ne sont pas très virulents, un juge pourrait considérer qu’il y a faute, mais c’est à son interprétation. » Face à la difficulté de ce dossier, Kylian Mbappé et son entourage pourraient dans un premier temps formaliser leur colère en adressant des courriers au PSG afin de mettre la pression « pour partir le plus tôt possible (plus probablement en juin qu’en janvier). Cette affaire devrait prendre cette direction-là », conclut L’E.

Concernant le match de dimanche face à l’Olympique de Marseille (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 11e journée de Ligue 1, le PSG pourrait être privé de son attaquant, Lionel Messi. Touché au mollet il y a dix jours à Lisbonne, l’Argentin n’est toujours pas assuré de participer à cette rencontre au Parc des Princes. Le septuple Ballon d’Or « s’est entraîné en solo, hier, alors que ses coéquipiers étaient au repos » et aucune décision n’a encore été prise. Mais l’attaquant de 35 ans a indiqué à ses proches ces derniers jours qu’il ne prendrait aucun risque en cas de douleur. « Si ses sensations sont bonnes, il sera intégré au groupe. »

Le quotidien sportif fait également le point sur l’état de santé des autres joueurs de l’infirmerie. Touché à la cheville lors du match face à Benfica mardi, l’état physique de Kylian Mbappé « n’inspire pas d’inquiétude », précise L’E. Même s’il ressentait encore des douleurs hier, il devrait être apte à jouer ce Classico. De leur côté, Presnel Kimpembe (reprise) et Nuno Mendes (cuisse) sont toujours forfaits tandis que Renato Sanches a repris le chemin de l’entraînement mais est encore trop juste pour faire son retour dans le groupe. Avec la suspension de Sergio Ramos, Christophe Galtier devrait aligner Nordi Mukiele ce dimanche.

De son côté, Le Parisien évoque également les différentes affaires qui gravitent autour du PSG ces derniers jours. « Le club de la capitale traverse les mois les plus agités de son histoire : tous les étages sont concernés par la crise actuelle, de Kylian Mbappé à Nasser Al-Khelaïfi, en n’oubliant pas les féminines. » Surtout, deux choses frappent : le nombre d’affaires dévoilées au grand jour et la rapidité à laquelle ils s’enchaînent. Entre les derniers états d’âme de Kylian Mbappé, les révélations de Mediapart, l’affaire Hamraoui-Diallo, les tensions entre Luis Campos et Antero Henrique, et sans oublier la polémique du « char-à-voile », le PSG est au centre de l’actualité ces derniers mois. Face à cette situation inédite, « Doha a mandaté ces derniers jours un émissaire au chevet du PSG », d’après les informations du Parisien, même si le rôle de cet émissaire reste encore flou. « Il marque toutefois la volonté de l’actionnaire, QSI (Qatar Sports Investments), de stopper l’hémorragie. Dans le dossier Mbappé, mais pas seulement. »

Souvent au centre des critiques, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, ne semble pas être menacé, même après la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre), rapporte LP. Si l’extra-sportif a pris le dessus ces derniers jours, les résultats du club sur les pelouses peuvent éclaircir un peu ce tableau noir. Et afin de mettre fin à sa série de trois matches nuls consécutifs, l’équipe de Christophe Galtier ne doit absolument pas perdre face au rival marseillais ce dimanche.

Enfin, le quotidien francilien rapporte que le PSG a enregistré un déficit record lors de l’exercice 2021-2022. Et pour la troisième année d’affilée, le club parisien est dans le rouge financièrement à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros : 124M€ en 2019-2020, 224M€ en 2020-2021 et 300M€ la saison passée. Un dernier chiffre qui pourrait même monter à 350M€ de déficit selon certaines sources, « ce qui dépasserait largement les prévisions présentée devant le gendarme financier du foot français (DNCG) en juin 2021. » Le PSG subit encore les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 et la baisse des recettes billetterie. À cela s’ajoutent la masse salariale et la politique du club avec de nombreux joueurs possédant des salaires élevés.

Pour rappel, le club parisien a déjà été sanctionné par l’UEFA pour non-respect du fair-play financier. Mais le PSG va améliorer la situation. Parmi les points positifs, le dégraissage massif de l’effectif l’été dernier avec 55M€ de vente et des départs libres (Di Maria, Rafinha). Ainsi, les Rouge & Bleu se montrent serein afin de respecter l’accord signé avec l’UEFA pour améliorer la situation. Pour compenser leurs nouvelles dépenses, et notamment le nouveau contrat signé par Kylian Mbappé, « les dirigeants parisiens tablent sur un budget de 800 millions d’euros pour l’exercice 2022-2023. Si ce chiffre est atteint, il permettra d’abaisser le total des pertes de la saison passée », conclut LP.