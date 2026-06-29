La forte déclaration du RB Leipzig sur l’avenir de Yan Diomande

Le PSG est associé à Yan Diomande depuis plusieurs semaines. Le joueur aurait donné son accord pour rejoindre le PSG. Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, a évoqué ce dossier.

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Yan Diomande. L’international ivoirien, qui brille avec la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde, sort d’une très belle saison sous le maillot du RB Leipzig (36 matches, 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues). Des performances qui ont attisé les convoitises du PSG et de Liverpool. Ces dernières heures, on parlait d’un Yan Diomande qui avait expliqué aux dirigeants du PSG qu’il comptait poursuivre sa carrière au sein des doubles champions d’Europe en titre et d’un accord qui pourrait être proche d’être trouvé entre les Rouge & Bleu et le club allemand. Mais Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, a mis un froid dans ce dossier.

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« Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine«

« Notre intention est claire : Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année, lance le dirigeant auprès de Bild. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomande restera un joueur de Leipzig. (…) Le PSG nous a contacté ? Je suis actuellement en contact avec — j’ai l’impression — 80 % des agents de nos joueurs. Cela fait partie du métier. Surtout lorsqu’il y a un changement d’entraîneur, les agents et les entraîneurs veulent en savoir un peu plus. Mais il est vrai que Yan suscite beaucoup d’intérêt, ce qui témoigne aussi de ses performances exceptionnelles l’an dernier et du potentiel immense qu’il possède encore.«