Emmanuel Mbemba
Image : Instagram : mbemba.3

Un titi du PSG devrait prendre la direction de l’AS Monaco

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 juin 2026

Cet été, le PSG pourrait voir plusieurs de ses titis partir et signer leurs premiers contrats professionnels ailleurs. Ce devrait être le cas d’Emmanuel Mbemba, qui pourrait rejoindre l’AS Monaco.

Les équipes de jeunes du PSG ont brillé cette saison avec les titres de champions de France en U19 et U17, la victoire en Coupe Gambardella et une demi-finale en Youth League. De nombreux protagonistes de cette belle saison pourraient quitter leur club formateur avant de signer leurs premiers contrats professionnels. Ce devrait être le cas d’Emmanuel Mbemba.

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Il était dans le viseur de plusieurs autres clubs

Selon les informations de L’Equipe, le défenseur central devrait signer son premier contrat professionnel avec l’AS Monaco. Malgré l’intérêt d’Arsenal, du Bayer Leverkusen et du Paris FC, le titi du PSG aurait donc préféré le projet du club monégasque. Le quotidien sportif rappelle qu’Emmanuel Mbemba avait repoussé l’offre de premier contrat professionnel du PSG. Pour rappel, parmi les joueurs nés en 2008 à qui le PSG a proposé un contrat professionnel, seul le milieu offensif Adam Ayari l’a paraphé jusqu’à présent. Les autres – Malonga (Manchester City), Mouguengue (Dynamo Kiev), Jangeal (Famalicao), Martin James… – l’ont repoussé, conclut L’Equipe

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 juin 2026

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