Mercato PSG : la tendance se confirme pour Ayyoub Bouaddi

Selon Fabrizio Romano, Manchester City est officiellement entré dans la danse pour Ayyoub Bouaddi. Et le PSG dans tout ça ?

Le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de recruter pour son entrejeu cet été. Il faut dire qu’avec les présences de Vitinha, Neves, Fabian, Mayulu, Zaïre-Emery, Dro et Beraldo, les cartouches sont très nombreuses. C’est notamment pour cela que les Rouge et Bleu ne bougent pas dans le dossier Ayyoub Bouaddi malgré la tentation d’attirer un gros talent générationnel. Une tendance confirmée une fois encore par Fabrizio Romano ce mardi. Le spécialiste mercato indique, par ailleurs, qu’un cador est passé à l’action.







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Le PSG est concentré sur d’autres dossiers pour le moment

Le cador en question n’est autre que Manchester City. Selon Fabrizio Romano, les Cityzens ont débuté des discussions préliminaires afin d’attirer Ayyoub Bouaddi. Le club anglais serait même prêt à accéder aux exigences du LOSC. C’est-à-dire recruter le natif de Sanlis cet été, mais le laisser en prêt dans le Nord de la France pour la saison 2026-2027. Fabrizio Romano conclut en expliquant que d’autres clubs sont sur le dossier et que le PSG est, de son côté, focus sur d’autres pistes.

Sauf retournement de situation, aucun assaut ne serait donc à prévoir pour Ayyoub Bouaddi du côté de la Porte de Saint-Cloud.