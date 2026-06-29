Le PSG et la Juventus Turin proches de trouver un accord pour Kolo Muani ?

Le dossier Randal Kolo Muani semble toucher à sa fin. De retour au PSG après un prêt infructueux à Tottenham, l’attaquant devrait rejoindre la Juventus Turin cet été.

Randal Kolo Muani fait partie des indésirables dont le PSG cherchera à se séparer cet été. Prêté la saison dernière à Tottenham, l’international français n’a pas brillé (41 matches toutes compétitions confondues, cinq buts, quatre passes décisives) et n’a pas convaincu les Spurs de le conserver. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’ancien Nantais devrait quitter les doubles champions d’Europe en titre lors de ce mercato estival. Depuis plusieurs jours, son nom est associé à la Juventus Turin, club avec lequel il a joué durant la deuxième partie de saison 2024-2025 (22 matches, dix buts, trois passes décisives).

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Un prêt avec obligation d’achat

Contrairement à l’été 2025, durant lequel le PSG et la Juventus Turin ont passé de nombreux mois à négocier pour trouver un accord sur une arrivée de Randal Kolo Muani à Turin, finalement en vain, ce dossier ne devrait pas s’éterniser lors de ce mercato estival 2026. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le PSG et la Juventus Turin sont proches de trouver un accord pour le transfert de Randal Kolo Muani. Il s’agirait d’un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 40 millions d’euros, ce qui était demandé par le PSG, avance le média footbalistique. La Juventus espère définitivement conclure le deal dans les prochains jours, conclut Foot Mercato.