Marquinhos et Hakimi qualifiés pour les 8es de la Coupe du monde

Hier, deux joueurs du PSG étaient concernés par des seizièmes de finale de la Coupe du monde. Marquinhos et Achraf Hakimi se sont qualifiés pour les huitièmes.

La Coupe du monde a entamé sa phase à élimination directe. 14 des 16 joueurs du PSG qui ont été convoqués pour ce Mondial sont encore présents. Hier, deux d’entre eux jouaient pour se qualifier en huitièmes de finale. Leader de son groupe, le Brésil affrontait le Japon. Marquinhos était titulaire et capitaine. Dans un match qu’il a totalement dominé, le Brésil a vu les Japonais ouvrir le score par l’intermédiaire de Sano (0-1, 29e). Face à une bonne défense, la Seleçao a eu du mal à se procurer des occasions en première mi-temps. Il faudra attendre la seconde période pour voir les Brésiliens égaliser grâce à Casemiro (1-1, 55e). Après cette égalisation, les Brésiliens vont se procurer de nombreuses occasions, toucher le poteau par Vinicius JR, avant de finalement s’offrir la victoire dans les dernières minutes du match grâce à un but de Gabriel Martinelli (2-1, 95e). Les Brésiliens se qualifient pour les huitièmes de finale et affronteront la Norvège ou la Côte d’Ivoire, qui s’opposent ce soir.

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Le Maroc a dû passer par la séance de tirs au but

Dans la nuit, le Maroc affrontait les Pays-Bas dans l’un des chocs de ces seizièmes de finale. Pour ce match, Achraf Hakimi était titulaire et capitaine. Dans un match intense et engagé, les deux équipes se procurent plusieurs occasions sans pour autant réussir à marquer. Le numéro 2 du PSG va même trouver la barre (52e). À l’approche du dernier quart d’heure de la rencontre, ce sont les Pays-Bas qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Cody Gakpo (1-0, 73e). Alors que l’on se dirigeait vers un succès hollandais, le Maroc va réussir à arracher l’égalisation et les prolongations dans les arrêts de jeu (1-1, 91e). Lors des prolongations, le Maroc va se procurer une très grosse occasion repoussée magistralement par Bart Verbruggen (97e). Les deux équipes vont ensuite ne pas trop attaquer et ne pas prendre de risque. La qualification pour les huitièmes se jouera donc lors de la séance de tirs au but. Les Pays-Bas réussissent leur première tentative avant de voir El-Aynaoui toucher la barre. Alors que les Hollandais pouvaient prendre une avance, mais Justin Kluivert a vu sa tentative s’écraser sur le poteau. Après deux réussites marocaines et une néerlandaise, Quinten Timber va rater sa tentative. Après ce raté, Achraf Hakimi se présente. Mais le numéro 2 du PSG va voir sa tentative repoussée par le poteau gauche. Crysencio Summerville va tenter de redonner l’avantage aux Pays-Bas. Mais sa frappe est arrêtée par Bounou. C’est finalement Saibari qui offre la qualification en transformant son penalty (1-1, 3 t.a.b. à 2). Les Marocains affronteront le Canada en huitièmes de finale.