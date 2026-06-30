Le PSG pense bien à Éli Junior Kroupi pour remplacer Gonçalo Ramos

Le PSG aurait bien coché le nom d’Éli Junior Kroupi maintenant que Gonçalo Ramos est sur le départ. Un dossier qui reste toutefois complexe.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les dernières 48 heures ont été riches en rumeurs du côté du Paris Saint-Germain. Yan Diomande, Maghnes Akliouche, sans oublier les départs probables de Ramos, Lee et Kolo Muani… de nombreux dossiers se sont donc largement accélérés. Et il se pourrait bien qu’une autre piste prenne de l’épaisseur très prochainement avec le cas d’Éli Junior Kroupi.

Éli Junior Kroupi attiré par le PSG, mais…

En effet, si l’on se réfère aux informations de Graeme Bailey, le PSG a bien placé le nom de l’ancien lorientais tout en haut de sa short-list. Mieux, dans la tête des rouge et bleu, Éli Junior Kroupi possède le profil parfait pour compenser le futur départ de Gonçalo Ramos. Problème, et on en revient toujours au même point : Bournemouth ne veut pas vendre son joyau de 20 ans, considéré comme un joueur important de son projet, et n’entamera aucune négociation.



Paris Saint-Germain have identified Bournemouth sensation El Junior Kroupi as their dream replacement for Goncalo Ramos, with the French champions preparing another major shake-up of their attacking options, @TEAMtalk understands.https://t.co/8BJvkeOB2v — Graeme Bailey (@GraemeBailey) June 30, 2026

Le but premier est qu’il fasse encore une saison à minima avec les Cherries en Premier League avant de s’envoler pour un plus gros challenge. De son côté, Éli Junior Kroupi ne serait pas du tout insensible à l’intérêt parisien à son égard. L’éventualité d’être coaché par Luis Enrique sous la tunique des doubles champions d’Europe lui ferait très envie. Néanmoins, il ne forcera aucun départ, tandis que Bournemouth attend un très gros chèque pour infléchir sa position. Là aussi, la somme de 100 millions d’euros minimum est évoquée.