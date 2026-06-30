Après Akliouche, le PSG sur un autre joueur de l’AS Monaco ?

D’après Foot Mercato, le PSG s’intéresserait désormais à Folarin Balogun en plus des discussions déjà entamées avec Monaco pour Maghnes Akliouche.

Comme le Paris Saint-Germain et le Milan AC l’ont officialisé ce mardi : Gonçalo Ramos ne portera plus la tunique parisienne. Un départ qui devrait faire rentrer environ 75 millions d’euros dans les caisses rouge et bleu selon les derniers échos. Désormais, le but de Luis Campos est de compenser le départ du supersub portugais de 25 ans. Et les pistes se multiplient au cours des dernières heures, certaines assez surprenantes.

À lire aussi : Le PSG pense bien à Éli Junior Kroupi pour remplacer Gonçalo Ramos

Le PSG intéressé par Folarin Balogun pour l’après Ramos ?

En effet, selon Foot Mercato, le PSG songe à toquer, une fois encore, à la porte de l’AS Monaco. En plus de Maghnes Akliouche, qui devrait remplacer Lee Kang-In, Luis Campos songerait à Folarin Balogun pour remplacer Gonçalo Ramos. L’avant-centre américain devrait partir cet été et Tottenham en a fait sa priorité. Santi Aouna ajoute également que Chelsea est sur les rangs. De quoi offrir une grosse concurrence.

Le journaliste fait également une grosse précision sur les futures priorités du PSG sur le mercato. Selon lui, le PSG veut frapper très fort en enrôlant à la fois Yan Diomande, Maghnes Akliouche et un avant-centre supplémentaire. Pour rappel, la piste Éli Junior Kroupia également refait surface tout récemment.