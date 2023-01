Micoud : « Ce PSG ne m’impressionne plus du tout »

Après un début de saison en boulet de canon, le PSG marque quelque peu le pas, notamment en termes de jeu proposé. De quoi inquiéter certains observateurs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la reprise post-Coupe du monde du PSG est un chouïa poussive. Face à Angers ce mercredi par exemple, les Parisiens, qui accueillaient donc la lanterne rouge hexagonale dans leur antre du Parc des princes, ont rendu une copie très moyenne malgré la victoire glanée (2-0, 18e journée de Ligue 1). Un constat qui se vérifie depuis un bon petit moment déjà. Toutefois, avec la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions qui approche à grands pas, les hommes de Christophe Galtier auraient tout intérêt à se ressaisir.

Un PSG « à sa main »

Présent sur le plateau de L’Équipe du soir, Johan Micoud a livré ses inquiétudes concernant ce PSG. Initialement sous le charme des intentions parisiennes sous l’égide de Christophe Galtier en début de saison, il se montre aujourd’hui plus que dubitatif face aux prestations alignées par le club de la capitale : « J’ai trouvé le premier mois de ce PSG très agréable. Il y avait une vraie intensité, une vraie façon de jouer, une volonté d’imposer son rythme à l’équipe adverse. Je me suis dit : il y a peut-être eu un déclic et ils vont jouer comme ça afin d’avoir ce rythme en Ligue des Champions. Mais finalement, c’est retombé petit à petit et on a retrouvé le PSG que l’on connaît. C’est-à-dire un PSG qui joue à sa main, qui s’appuie sur ses stars et qui, collectivement, ne m’impressionne plus du tout. Et à certains moments ce mercredi soir, face à Angers, notamment en seconde période, on n’avait pas l’impression de voir le dernier en face du PSG. C’est donc assez surprenant de voir ce PSG de nouveau se mettre des interrupteurs. Là, ils sont en mode championnat, tranquille. Et arrivé en Ligue des Champions, ils vont se dire : on va appuyer sur l’interrupteur et mettre plus d’intensité. Sauf que cela ne fonctionne pas comme ça. »