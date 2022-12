Le PSG est bien représenté dans cette Coupe du monde 2022. Avec 11 joueurs convoqués au début de la compétition, le club parisien en compte encore 8 en quarts de finale et fait partie des clubs les plus représentés.

Si les non-Mondialistes du PSG ont repris le chemin de l’entraînement ce mercredi, certains Parisiens sont encore concernés par la Coupe du monde. En effet, les Rouge & Bleu seront bien présents en quarts de finale (l’Argentine de Messi face aux Pays-Bas, le Brésil de Marquinhos et Neymar contre la Croatie, Kylian Mbappé dans le choc entre la France et l’Angleterre et le Marocain Achraf Hakimi face au Portugal de Vitinha, Danilo Pereira et Nuno Mendes). Et le club de la capitale fait partie des clubs les mieux représentés en Coupe du monde.

📸 | Le PSG bien représenté dans ces 1/4 de finale de la Coupe du Monde 🌟



(et encore il n’y a que la moitié des joueurs présents sur la photo)

🇦🇷🇧🇷🇫🇷🇲🇦🇵🇹 pic.twitter.com/g4XTSkW14C — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 7, 2022

Huit Parisiens encore en Coupe du monde

À ce jour, seul Keylor Navas avec le Costa Rica et Carlos Soler et Pablo Sarabia (Espagne) ont connu l’élimination. Ainsi, huit joueurs du PSG sont encore en lice pour ce Mondial au Qatar et au minimum un accèdera en demi-finales. Bien représentés en début de la compétition, le Bayern Munich et le FC Barcelone ont perdu beaucoup de joueurs avec les éliminations de l’Allemagne et de l’Espagne. Ainsi, seuls les deux clubs de Manchester (United et City) sont devant le PSG en terme de joueurs encore en lice en Coupe du monde. Le PSG complète le podium devant l’Ajax Amsterdam, le FC Séville, la Juventus Turin, le Bayern Munich, et les clubs londoniens de Tottenham, Chelsea et Arsenal.

Top 10 des clubs les mieux représentés en Coupe du monde