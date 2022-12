Élément phare de l’équipe de France, Kylian Mbappé impressionne depuis le début de la Coupe du monde. Après avoir été préservé hier à l’entraînement, l’attaquant du PSG fera son retour à l’entraînement collectif ce mercredi.

Avec 5 buts et 2 passes décisives en 4 matches de Coupe du monde, Kylian Mbappé affiche de grandes ambitions dans ce Mondial 2022. Performant face à la Pologne (3-1) en huitièmes de finale avec un doublé et une passe décisive, l’attaquant du PSG sera le danger numéro un à surveiller pour l’Angleterre en quarts de finale ce samedi (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Après une journée de repos lundi, les Bleus ont retrouvé l’entraînement collectif hier, sans leur numéro 10. Dispensé d’entraînement, l’attaquant de bientôt 24 ans avait récupéré en salle tandis que ses coéquipiers s’entraînaient. Mais selon les informations du Parisien, Kylian Mbappé sera « bien de retour à l’entraînement ce mercredi, à partir de 17 heures (heure française) au camp de base des Bleus. » Une bonne nouvelle à trois jours du choc face aux Anglais. Déjà ménagé face à la Tunisie (défaite 0-1) avec une entrée en jeu dans la dernière demi-heure (27 minutes), ce repos est sans doute bienvenu pour le champion du Monde 2018, lui qui s’était entraîné avec une cheville strapée ces derniers jours.

🚨 | Absent du debut l’entraînement collectif, Kylian Mbappé effectue un travail classique de récupération en salle 🏋️🇫🇷



📲 L’Équipe pic.twitter.com/Vmne8BFS2Z — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 6, 2022

Ibrahima Konaté pas inquiet sur l’absence de Mbappé à l’entraînement

Présent en conférence de presse, le défenseur des Bleus, Ibrahima Konaté, s’est montré rassurant au sujet de l’absence de Kylian Mbappé à l’entraînement ce mardi : « Il a préféré rester en salle. On compte sur lui comme sur tous les joueurs du groupe. Il faut que tout le monde soit en bonne santé pour affronter l’Angleterre. » Désormais, l’attaquant du PSG aura trois jours pour préparer au mieux ce quart de finale face aux Anglais.