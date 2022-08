À moins d’un mois de la fermeture du mercato estival (le 1er septembre prochain), les dirigeants du PSG se montrent toujours actifs sur le marché des transferts. À ce jour, Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont déjà rejoint les rangs des Rouge & Bleu et seront bientôt suivis par Renato Sanches, qui a déjà passé sa visite médicale à Paris. Mais le board parisien continue de prospecter en Europe afin de trouver les talents de demain.

Un intérêt concret du PSG pour Benjamin Sesko

Ainsi, selon la chaîne de télévision, Sportklub, le PSG serait intéressé par le joueur du RB Salzbourg, Benjamin Sesko. Âgé de 19 ans et sous contrat jusqu’en 2026, l’attaquant slovène a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens. Ainsi, l’avant-centre d’1m95 a trois possibilités : rester à Salzbourg, trouver un accord avec un autre club puis de poursuivre dans le club autrichien en tant que joueur prêté, ou être transféré définitivement. Actuellement, le RB Salzbourg n’est pas vendeur, mais la situation pourrait vite évoluer selon les désirs du joueur. Toujours selon Sportklub, après des discussions avec sa famille et son entourage, Benjamin Sesko devra prendre une décision la semaine prochaine pour son avenir proche. Bien entendu, le dernier mot reviendra au club autrichien. Même s’il n’est actuellement pas vendeur, le club de la filiale Red Bull a fixé le prix de son joueur entre 25M€ et 50M€. Les intérêts des nombreux clubs pourraient faire monter les enchères dans ce dossier.

Auteur d’une belle saison lors de l’exercice précédent (10 buts et 7 passes décisives en 36 matches), l’international slovène (13 sélections, 2 buts) attise les convoitises. Ainsi, Luis Campos et le PSG ont montré un réel intérêt pour le joueur, tout comme Chelsea et Manchester United. Ces trois clubs « ont tous envoyé des offres concrètes » et sont actuellement les prétendants les plus sérieux dans ce dossier. Mais toujours selon SportKlub, « un éventuel transfert à Paris semble plus réaliste d’ici un an. » Autres possibles pistes pour Benjamin Sesko : Newcastle United, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig.

Statistiques 2021-2022 de Benjamin Sesko*

Bundesliga (Autriche) : 24 matches disputés (964 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives

: 24 matches disputés (964 minutes) – 5 buts et 3 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (233 minutes)

: 6 matches disputés (233 minutes) Ligue des champions (tour préliminaire) : 2 matches disputés (148 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 2 matches disputés (148 minutes) – 1 but et 1 passe décisive ÖFB Cup : 4 matches disputés (209 minutes) – 4 buts et 3 passes décisives

*Source : Transfermarkt