Dans les prochains jours ou les prochaines heures, la mission dégraissage du PSG pourrait bien connaître un véritable tournant. En effet, Georginio Wijnaldum est pressenti, ce jour, du côté de la Roma. Le Batave devrait rejoindre le club de la Louve sous forme de prêt avec option d’achat. De son côté, Idrissa Gueye se rapprocherait d’Everton. Mais d’autres indésirables feraient également l’objet de négociations avancées. C’est notamment le cas de Thilo Kehrer.

Séville reste dans le coup pour Thilo Kehrer

Le défenseur allemand n’est plus vraiment désiré en terre parisienne. Et pour cause, depuis qu’il a posé ses valises au PSG, Thilo Kehrer n’a jamais su s’imposer, affichant un visage des plus fébriles. Cet été, il se pourrait donc que celui-ci quitte définitivement les Rouge et Bleu. Depuis plusieurs jours, un intérêt du FC Séville est d’ailleurs évoqué en Espagne pour le joueur de 25 ans.

En effet, le média Relevo nous indiquait que Monchi, le directeur sportif sévillan, avait jeté son dévolu sur Thilo Kehrer pour remplacer au pied levé un Jules Koundé parti direction Barcelone. Une information corroborée ce jour par Fabrizio Romano. Selon cette source, le FC Séville continue les discussions avec le PSG pour tenter de trouver un terrain d’entente pour ce transfert. De son côté, Thilo Kehrer avait récemment démenti un hypothétique accord contractuel avec le club andalous.