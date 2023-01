Le PSG pas intéressé par Lovro Majer ?

Lovro Majer est l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Le milieu de terrain croate (25 ans) a plusieurs fois été annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois. Mais le PSG ne serait pas intéressé par la venue du joueur du Stade Rennais.

Arrivé à Rennes durant l’été 2021, Lovro Majer a très rapidement montré de très belles choses sur le terrain. Il fait partie des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Ses performances lui ont permis d’être suivi par les plus grands clubs d’Europe. Ces derniers mois, un intérêt du PSG a été avancé. À l’issue de la rencontre entre club breton et le PSG (1-0) dimanche dernier, la presse croate avait évoqué une rencontre entre Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu et Marco Busiello, l’agent de l’international croate. Une information démentie par RMC Sport, qui explique que le club de la capitale ne s’est pas positionné sur le milieu de terrain « même si ses qualités sont indéniables.«

Rennes ne veut pas s’en séparer cet hiver

Le média sportif explique que l’Atlético de Madrid, qui le suivait déjà l’été dernier, garde toujours un œil sur lui. Lovro Majer a aussi des prétendants en Italie, dont l’Inter. Mais pour le club milanais, le prix demandé par Rennes n’est pas abordable. Le club breton aimerait récupérer au minimum entre 35 et 40 millions d’euros. RMC Sport qui conclut en expliquant que Rennes, même en cas de grosse offre pour son milieu de terrain, ne compte pas le laisser filer en plein milieu de la saison.