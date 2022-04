Le point médical du PSG avant la réception de Lens

En début de semaine, le PSG déplorait pas moins de neuf absents pour son déplacement sur la pelouse d’Angers (0-3). Pour la rencontre contre Lens – au Parc des Princes – demain soir, Mauricio Pochettino peut compter sur le retour de plusieurs joueurs. Lionel Messi (inflammation du tendon d’Achille gauche), Marco Verratti (contusion et un épanchement du genou gauche) et Presnel Kimpembe (douleur au genou droit) ont fait leur retour à l’entrainement aujourd’hui et ne figure pas dans ce nouveau point médical. Absents de longue date, Ander Herrera et Layvin Kurzawa sont aussi aptes pour cette rencontre. Les seuls sont Abdou Diallo (genou droit), Julian Draxler (menisque), Leandro Paredes (pubalgie) et Mauro Icardi. L’argentin, blessé avant le match contre Angers souffre d’une lésion du quadriceps droit, et devrait être absent entre deux et trois semaines.

Le point médical du PSG