Le PSG possède trois joueurs parmi les mieux payés au monde

On le sait, pour attirer de grands joueurs, le PSG n’hésite pas à sortir les grands moyens. Des grands moyens qui passent souvent par un salaire mirobolant. Un état de fait qui est corroboré par le journal américain Forbes qui a publié son top dix des joueurs de football les mieux payés de la planète.

Ainsi, le PSG place donc trois éléments dans le top dix des joueurs les mieux rémunérés avec, dans l’ordre, Lionel Messi (2ème, 94 millions d’euros), Neymar (3ème, 81 millions d’euros) et Kylian Mbappé (4ème, 37 millions d’euros). Tout en haut de ce classement, on retrouve Cristiano Ronaldo avec des émoluments estimés à 107 millions d’euros. Des chiffres qui regroupent le salaire perçu en club et les différents contrats publicitaires avant impôts.

Le top 10 :

1 – Cristiano Ronaldo : 107 millions d’euros

2 – Lionel Messi : 94 millions d’euros

3 – Neymar : 81 millions d’euros

4 – Kylian Mbappé : 37 millions d’euros

5 – Mohamed Salah : 35 millions d’euros

6 – Robert Lewandowski : 30 millions d’euros

7 – Andrès Iniesta : 30 millions d’euros

8 – Paul Pogba : 29 millions d’euros

9 – Gareth Bale : 27 millions d’euros

10 – Eden Hazard : 25 millions d’euros