Cet été, le PSG a fait le choix de miser sur Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but. Il faut dire que l’international italien, meilleur joueur de l’Euro, était libre de tout contrat et représentait donc une opportunité extrêmement tentante. Cependant, la difficulté désormais pour Mauricio Pochettino va être de gérer une concurrence entre l’ancien milanais et l’excellent Keylor Navas.

Et pour Florent Gautreau la question de la hiérarchie entre les gardiens peut poser problème, y compris au PSG : « Cette concurrence entre gardiens est plus compliquée à gérer que sur d’autres postes. Elle est plus compliquée parce que, contrairement à d’autres postes où tu peux créer une certaine émulation, il faut une certaine durée quand tu alternes des gardiens. Sinon, tu risques d’affaiblir tes deux gardiens, a exposé Gautreau sur les ondes de RMC. Celui qui perd sa place, comme Navas, alors qu’il n’a pas démérité et celui qui prend cette place à la pression car il doit faire mieux. (…) Au PSG, je pense qu’il n’y aurait eu aucun problème si Navas avait été prêté et que le discours était de miser sur l’avenir avec Donnarumma en numéro un. Avec une doublure bien établie, comme Rico par exemple. »