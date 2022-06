Cet été, le secteur du milieu de terrain risque de beaucoup bouger au sein du PSG. Avec plus d’une dizaine de joueurs, les dirigeants souhaitent dégraisser dans ce secteur et apporter plus de qualité au côté de l’incontournable Marco Verratti. Dans cette optique, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Vintinha, prometteur joueur du FC Porto (22 ans) et tout récent international portugais (3 sélections).

Des désaccords sur le paiement de la clause libératoire

Vendredi, un intérêt du PSG pour Vitinha était avancé et très vite dans la journée, on a parlé d’un accord entre les Rouge & Bleu et le joueur pour un contrat de cinq ans. Les dirigeants parisiens étant prêts à lever la clause libératoire fixée à 40 millions d’euros. Mais ces derniers jours, on explique que le PSG aimerait étaler le paiement sur plusieurs années alors que Porto veut recevoir les 40 millions d’euros en un seul versement. Ce mercredi matin, le Correio da Manha fait un point sur ce dossier. Selon ce dernier, la vente de Vitinha se compliquerait. La raison ? L’intransigeance du FC Porto qui souhaite récupérer les 40 millions dès maintenant. De son côté, le champion de France propose de payer 20 millions d’euros cet été et 20 millions lors de l’été 2023. Malgré ce désaccord, le club portugais penserait toujours que Vitinha signera au PSG.