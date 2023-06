Le PSG pousse toujours pour Marco Asensio

À la recherche de renforts dans le secteur offensif, le PSG pourrait saisir quelques opportunités de marché à l’image de Marco Asensio.

Le mercato d’été 2023 du PSG s’annonce intense. Entre les fins de contrat, les retours de prêt et les pistes pour améliorer l’effectif, Luis Campos devra travailler sur tous les fronts. Et le manque de profondeur de l’effectif dans le secteur offensif a souvent été pointé du doigt cette saison. De plus, avec la fin de contrat de Lionel Messi et les envies de départ de Neymar Jr, le club parisien sera dans l’obligation de se renforcer en attaque. Si des joueurs comme Harry Kane et Randal Kolo Muani sont souvent associés au PSG, un autre nom est apparu récemment, celui de Marco Asensio.

Marco Asensio n’a pas encore accepté l’offre d’Aston Villa

Remplaçant au Real Madrid (12 buts et 8 passes décisives en 50 matches toutes compétitions confondues), l’international espagnol de 27 ans arrive en fin de contrat avec la Casa Blanca. Et alors qu’une prolongation de contrat était dans un premier temps envisagée, le natif de Palma ne prolongera finalement pas son contrat avec les Merengue. Et Luis Campos aurait placé le joueur sur sa short-list afin d’améliorer l’effectif à moindre coût. Cependant, ces dernières heures, Aston Villa semblait en pole position pour s’attacher les services de l’Espagnol. Mais d’après le journaliste Fabrizio Romano, le club parisien est toujours en course dans ce dossier. Le PSG insisterait notamment auprès de l’agent du joueur, Jorge Mendes, pour la signature du Madrilène. Cette offensive parisienne expliquerait notamment le fait que Marco Asensio n’ait pas encore accepté la proposition du club anglais. Reste désormais à savoir si le PSG réussira à trouver les arguments nécessaires pour faire pencher la balance en sa faveur.