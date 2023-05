Avec le départ de Lionel Messi et l’incertitude sur l’avenir de Neymar, le PSG chercherait à renforcer ses ailes. Dans cette optique, le nom de Marco Asensio a été avancé. Dans ce dossier, Aston Villa aurait une avance.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Avec le départ de Lionel Messi et l’incertitude autour de l’avenir de Neymar, le PSG souhaiterait recruter des milieux offensifs. Dans ce sens, les noms de Bernardo Silva ou bien encore Marco Asensio ont été avancés. Après huit ans au Real Madrid où il a tout gagné, l’international espagnol (27 ans) va quitter le club libre de tout contrat. Il devrait annoncer son départ du Real ce mercredi selon les informations de Marca. Mais le joueur n’aurait pas encore pris de décision pour son futur.

Le quotidien sportif madrilène explique qu’Aston Villa tiendrait la corde dans ce dossier. Unai Emery, coach des Villans, souhaiterait faire de Marco Asensio une pièce maîtresse de son onze de départ. L’ancien entraîneur du PSG aurait déjà échangé avec le joueur pour lui montrer sa confiance quant à sa capacité à évoluer dans le championnat anglais, conclut Marca. De son côté, Fabrizio Romano assure que le club anglais a fait une proposition au joueur la semaine dernière alors que les négociations durent depuis plusieurs jours. L’équipe de Birmingham attend la réponse de Marco Asensio, qui n’a pas encore fait de choix, Aston Villa n’étant pas seul le dossier, le PSG et des clubs italiens étant également intéressés. Fabrizio Romano conclut en expliquant que le septième de Premier League pousse pour obtenir une réponse dès que possible du joueur du Real Madrid.

