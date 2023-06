Annoncé comme possible successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG, l’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho, a mis la pression à ses dirigeants après la finale perdue de Ligue Europa.

Qui prendra place sur le banc du PSG lors de l’exercice 2023-2024 ? Alors que la fin de saison approche à grand pas, Christophe Galtier se dirige vraisemblablement vers une fin d’aventure à Paris malgré un contrat qui court jusqu’en 2024. Et parmi ses potentiels successeurs, deux noms reviennent régulièrement ces dernières semaines : Luis Enrique et José Mourinho. SI le premier cité est libre de tout contrat, le deuxième a encore un bail avec l’AS Roma jusqu’en 2024. Après avoir remporté la Ligue Europa Conférence la saison passée, le coach portugais avait une belle occasion de rapporter une deuxième Coupe d’Europe d’affilée à Rome mais s’est finalement incliné en finale de Ligue Europa face au FC Séville ce mercredi soir (1-1, t.a.b 1-4). En après-match, l’entraîneur de 60 ans s’est exprimé sur son avenir au micro de Sky Italia. S’il n’a pas fermé la porte pour rester une année de plus à la Roma, il a surtout mis la pression sur ses dirigeants pour avoir une équipe plus compétitive.

🚨 Mourinho s’apprêterait à prendre la tête du #PSG ! Tout devrait se décanter après la finale de la Ligue Europa. Il est bien le favori de Paris !



[@PVC – @UOLEsporte] pic.twitter.com/XZN9GIWVJ2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 31, 2023

« Je veux rester mais à la condition de pouvoir donner plus »

« Mon avenir ? Je pars en vacances lundi, si on a le temps de parler d’ici lundi avec le club on le fera, sinon on verra plus tard. Mais je dois me battre pour les garçons et ne pas dire objectivement que je reste. Je suis un homme sérieux, j’ai dit aux propriétaires qu’en cas de contact, je ne ferais rien en secret et qu’ils seraient les premiers à le savoir. En décembre, je leur ai parlé de contacts avec l’équipe nationale portugaise, puis je n’en ai plus eu. Aujourd’hui, il me reste un an de contrat et c’est la situation. Je veux rester, mais mes joueurs méritent plus. Et moi aussi. Je suis un peu fatigué d’être entraîneur, homme de communication, celui qui dit qu’on nous a volés. Je suis un peu fatigué d’être autant de choses. Je veux rester mais à la condition de pouvoir donner plus. La saison prochaine, nous ne jouerons pas la Ligue des champions et je pense que c’est une bonne nouvelle. C’est paradoxal, mais nous ne sommes pas encore une équipe de Ligue des champions. » Pour rappel, selon les dernières informations de UOL Esporte, José Mourinho est le favori du PSG pour occuper le banc la saison prochaine. Reste désormais à connaître la position du principal intéressé, qui a perdu sa première finale de Coupe d’Europe après cinq victoires en autant de finales disputées.

À voir aussi : La valse des entraîneurs candidats pour le banc du PSG