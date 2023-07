Le PSG prêt à envoyer trois indésirables en Turquie

Le PSG doit gérer l’épineux dossier des indésirables cet été. Comme l’an dernier, Luis Campos remet en place le loft et trois de ses membres pourraient s’envoler direction Istanbul.

Avec un effectif à assainir et des retours de prêts à foison, le PSG a fort à faire au niveau de ses ventes. Le PSG se trouve dans l’obligation de vendre au vu du nombre conséquents de joueurs sous contrats. Lors de sa conférence de presse d’intronisation, Luis Enrique déclare à propos des indésirables : « Depuis le début des négociations on travaille main dans la main (avec Luis Campos), ce serait ridicule que l’on ne travaille pas en accord ». Ainsi parmi les départs à prévoir, trois sont en négociations avec Galatasaray selon FootMercato. Icardi dont le prêt a convaincu les dirigeants stambouliotes, Paredes longtemps associé au club turc et Juan Bernat qui plairait également.

À voir aussi : Mercato PSG – Paredes et Icardi dans le viseur de Galatasaray ?

Négociations avancées pour les départs

Auteur d’une grosse saison avec 22 buts et 7 passes décisives, Icardi privilégie la Turquie à un départ en Arabie Saoudite. Le club turc serait même proche d’un accord total à auteur de 12M€ pour s’attacher définitivement les services sur numéro 9 argentin. Icardi avait déclaré « Je veux vraiment rester à Istanbul » de quoi faciliter la transaction. Son compatriote Leandro Paredes est également cité de manière régulière et Paris souhaiterait l’inclure dans l’opération. La presse argentine elle reste plus mesuré sur un départ du milieu argentin vers Galatasaray. Le troisième indésirable dont le nom est cité est Juan Bernat. Toujours selon FootMercato, le PSG aurait proposé le latéral espagnol aux dirigeants turcs qui se seraient montrés intéressés. Agé de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2025 et avec un gros salaire, le PSG souhaite véritablement s’en débarrasser. La saison 22/23 a montré les limites de Juan Bernat qui se trouve plus que jamais sur la liste des indésirables.

Difficile cependant d’imaginer Galatasaray signer les 3 joueurs parisiens tous titulaires d’un énorme salaire. Le club du Bosphore ne pourra vraisemblablement pas assumer les 3 salaires et ce malgré avoir remporté le championnat. L’affaire reste totalement ouverte et des avancées sont à prévoir dans les prochains jours. Paris s’attèle donc à la tache de vendre ses lofteurs pour ainsi réduire l’effectif et sa masse salariale.