Arrivé en grandes pompes du côté du PSG à l’été 2021, Lionel Messi n’a pas vraiment répondu aux attentes lors de sa première saison au PSG, loin s’en faut. Néanmoins, cette saison, tout est différent. Bien mieux dans sa tête et dans son football, la Pulga affiche un niveau impressionnant. De bon augure pour le reste de la saison certes, mais également pour l’Argentine en vue du Mondial au Qatar.

Les confidences de Lionel Messi

Car oui, que ce soit avec le PSG ou l’Albiceleste, Lionel Messi enchaîne. À 35 ans, le gaucher a notamment confié que cette Coupe du Monde sera sa dernière au cours d’un entretien accordé à ESPN Argentina : « Ce sera ma dernière Coupe du Monde, c’est certain. La décision a été prise, a-t-il confié avant de se prononcer sur les chances de sa sélection au sein de la compétition qui débutera le 21 novembre prochain. Je ne sais pas si on est les favoris, mais l’Argentine est toujours candidate étant donné son Histoire et ce qu’elle représente. Mais nous ne sommes pas les favoris ultimes. Il y a d’autres sélection qui sont au-dessus de nous. »

Dans un second temps, Lionel Messi a évoqué sa difficile adaptation au sein de son tout nouveau club et de sa toute nouvelle ville. Il a notamment fait part d’un exemple concret : « Les enfants sont ceux qui se sont le mieux adaptés. C’était la chose qui nous inquiétait le plus, et c’était la chose la plus facile de toutes… Pour eux, commencer l’école, se faire de nouveaux amis, c’était très normal, très simple. Nous, nous avons beaucoup souffert pour cela. Je me souviens les avoir laissés à l’école et être parti en pleurant, en souffrant pour eux. La vérité est qu’on s’est pris la tête pour rien. À Barcelone, nous avions fait notre vie. Ce n’est pas facile d’arriver dans un nouvel endroit avec une langue différente. Nous pensions qu’ils allaient passer un mauvais moment et rien de tout cela. »