Rabesandratana et la défense friable du PSG face à Troyes

Le PSG faisait face à l’ESTAC ce samedi en marge de la 13e journée. une partie spectaculaire qui a notamment vu les Rouge et Bleu en grande difficulté défensive.

Après le succès du RC Lens la veille, le PSG se devait d’engranger des points, dans son antre, face au 11e de Ligue 1 afin de reprendre ses cinq point d’avance. Ce qui a finalement été chose faite, non sans mal. En effet, les hommes de Christophe Galtier, portés par leur MNM, ont été menés au score à deux reprises, pour finalement l’emporter sur le score de 4-3. De grosses errances défensives sont notamment à souligner. C’est sur ce point précis qu’Éric Rabesandratana, ancien défenseur et capitaine du club, s’est penché ce dimanche matin au micro de France Bleu Paris.

Un retour de Presnel Kimpembe loin d’être probant

« Le PSG n’avait plus encaissé trois buts depuis 32 mois. C’est tout de même une statistique incroyable. C’était un match intéressant pour les spectateur. C’est assez dramatique pour un entraîneur de voir sa défense autant en difficulté, mais pour le public et le match en lui-même, c’était quelque chose de super. Il y a trop de fautes défensives tout de même. On avait notamment le retour de Presnel Kimpembe qui n’était clairement pas au point, estime le consultant en ce lendemain de victoire. Il a concédé deux fautes sur deux buts. Ça fait beaucoup. Surtout, ces trois buts encaissé ont été sur des phases qui montrent les grosses faiblesses du PSG. Avec notamment des soucis sur les couloirs. Il reste des choses à travailler et un état d’esprit à avoir. On a eu du mal à entrer dans le match au niveau de l’état d’esprit, de l’implication et de l’intensité. Mais le PSG possède un trio offensif qui lui permet d’inverser ce genre de situation. Il faudra toutefois se méfier car contre des adversaires plus imposants cela risque d’être compliqué. »