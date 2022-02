(MAJ) – La priorité de Zidane reste l’Équipe de France

Sous le feu des critiques depuis de longues semaines maintenant, son PSG ne proposant pas vraiment le visage attendu, Mauricio Pochettino est loin de faire l’unanimité. De son côté, le technicien ne serait pas satisfait du fonctionnement interne du club et ne compterait pas poursuivre l’aventure à l’issue de la saison. Et forcément, étant donné les derniers échos à ce sujet, l’ombre de Zinedine Zidane plane pour le remplacer.

Ce jour, Santi Aouna fait un petit point sur ce dossier chaud. Ainsi, comme le spécialiste mercato l’avait révélé il y a quelques temps déjà, Zinedine Zidane serait désormais enclin à prendre les rênes de l’effectif rouge et bleu. De son côté, le PSG, qui le place toujours comme son absolue priorité pour l’après Mauricio Pochettino, serait prêt à mettre en œuvre des moyens colossaux pour s’offrir les services de l’ancien coach merengue. Selon Santi Aouna, Paris pourrait lui proposer un salaire bien au-dessus des 12 millions annuels qu’il percevait du côté du Real Madrid. Mais le board parisien serait surtout prêt à lui laisser les mains libres et à lui délivrer les pleins pouvoirs sportifs. Dans cette optique, comme l’explique Santi Aouna, il serait étonnant de voir une cohabitation entre ZZ et l’actuel directeur sportif Leonardo. En revanche, Zinedine Zidane aurait plutôt dans l’idée de travailler avec un certain Arsène Wenger au sein du club de la capitale…

De son côté, RMC y va aussi de ses informations dans ce dossier. Ainsi, selon cette source, Zinedine Zidane ne serait pas, en effet, insensible aux avances du PSG. RMC confirme d’ailleurs que le technicien a refusé de reprendre le club de la capitale en cours de saison, souhaitant davantage commencer un nouveau cycle dans les meilleures conditions possibles. En revanche, la priorité absolue de ZZ resterait de remplacer Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’Équipe de France. En ce sens, si une porte s’ouvre pour lui après la Coupe du Monde 2022, il y a très peu de chance de le voir au PSG la saison prochaine.