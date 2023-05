Le PSG prêt à vendre Neymar cet été ?

Neymar est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG. L’international brésilien aimerait rester alors que ses dirigeants pourraient vouloir s’en séparer lors du mercato estival.

Comme depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar n’a pas joué l’intégralité de cette saison 2022-2023 en raison d’une nouvelle blessure. Touché à la cheville à la Coupe du monde puis contre Lille le 19 février dernier, l’attaquant est passé par la case opération et a donc mis fin à sa saison. De retour à Paris ces derniers jours pour poursuivre sa rééducation, il a comme objectif de reprendre la course d’ici trois semaines et de retrouver les entraînements collectifs en juillet. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, il souhaiterait poursuivre l’aventure à Paris alors que ses dirigeants auraient une autre vision pour son avenir.

Un dossier qui s’annonce difficile

Selon les informations du Telegraph, le PSG serait prêt à vendre son numéro 10 lors du mercato estival. L’ancien barcelonais attise les convoitises de clubs de Premier League assure le média britannique. Ces dernières semaines, les noms de Chelsea ou Manchester United avaient été avancés. Nouveau riche du championnat anglais, Newcastle avait aussi tenté sa chance l’été dernier. Mais trouver un deal reste « monumentalement » difficile assure le journaliste Jason Burt.