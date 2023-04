Le retour à la course de Neymar, l’avenir de Messi… les informations de Canal +

Blessé contre Lille le 19 février dernier, Neymar était présent ce dimanche après-midi au Parc des Princes lors de la défaite du PSG contre Lorient (1-3). Le Brésilien, qui ne jouera plus cette saison, devrait bientôt faire son retour sur les terrains d’entraînement.

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2017, Neymar n’a jamais pu jouer une saison complète en raison de plusieurs graves blessures. Cet exercice 2022-2023 ne déroge pas à la règle. Blessé à la cheville contre Lille le 19 février, l’international brésilien a dû passer par la case opération pour soigner sa cheville très souvent touchée ces dernières années. Il est forfait pour la fin de saison. Après avoir réalisé la première partie de sa convalescence au Brésil, l’ancien barcelonais est revenu à Paris ces derniers jours. Il était présent ce dimanche au Parc des Princes. Et selon les informations de Canal Plus, Neymar devrait reprendre la course dans trois semaines. L’objectif est qu’il revienne à l’entraînement collectif au mois de juillet.

🚨 Neymar va reprendre la course d’ici 3 semaines !

Objectif : Retour à l’entraînement collectif début juillet 🏃‍♂️🇧🇷 (@OLIVETALLARON) pic.twitter.com/1wadYkp7pn — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 30, 2023

L’avenir de Lionel Messi connu après l’officialisation du titre

La chaîne cryptée évoque aussi l’avenir de Lionel Messi. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, l’international argentin devrait éclaircir son avenir dans les prochaines semaines assure Canal Plus. La situation évoluera après l’officialisation éventuelle du titre de champion du club parisien. Pour rappel, dans ce dossier, les informations sont contradictoires ces derniers jours. Un coup son choix numéro 1 est de rester chez les Rouge & Bleu, un autre il compte partir libre et repartir au FC Barcelone. Encore une fois, la patience sera de mise dans ce dossier qui risque encore de beaucoup faire parler.