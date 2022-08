Le PSG prête l’un de ses titis

Avec l’intronisation de Luis Campos comme chef de la stratégie sportive du PSG, la place des titis parisiens devrait s’en voir accrue. C’est, du moins, la volonté affichée par le club avec, notamment, la création d’un groupe élite composé de cinq jeunes pousses rouge et bleu. Dans celui-ci, on retrouve Ismaël Gharbi, Lucas Lavallée, Ayman Kari, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu. Pour ce qui n’ont pas la chance d’en faire partie, c’est-à-dire un nombre assez conséquent, il faut qu’ils se dénichent un point de chute pour l’exercice en cours.

Une nouvelle expérience à venir pour Mountanabi Bodiang

C’est notamment le cas de Djeidi Gassama et Sekou Yansané qui devraient être prêtés dans les jours à venir. Ce samedi, le PSG a d’ailleurs officialisé le prêt de l’un de ses titis, à savoir Mountanabi Bodiang. Le latéral droit, capitaine des U19 l’an passé, a ainsi rejoint le Puy Foot 43 Auvergne. Ce prêt, au sein de l’équipe évoluant en National 1, n’est pas assorti d’une option d’achat. Un bon moyen pour lui de parfaire ses gammes avant de revenir au sein de son club formateur en 2023-2024.