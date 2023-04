Les prochaines semaines seront importantes pour le PSG dans la course au titre. Mais les Rouge & Bleu pourraient être privés du soutien de la tribune Auteuil pour le choc de la fin de saison face au RC Lens.

Le PSG se trouve actuellement dans une situation très compliquée sportivement. Éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des champions et Coupe de France, le club parisien inquiète aussi en championnat. Avec deux défaites d’affilée – face au Stade Rennais (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1) – au Parc des Princes sans marquer le moindre but, les Rouge & Bleu ont relancé la course au titre avec le RC Lens et l’Olympique de Marseille, à six points de la première place. De plus, les deux prochains matches face à l’OGC Nice et le RC Lens seront importants dans la course au titre et pour l’avenir de Christophe Galtier. Mais le club parisien pourrait être sanctionné lors du choc face aux Lensois le 15 avril prochain à domicile.

La révocation de sursis activée

Ce dimanche, à l’occasion des 15 ans de la K-Soce Team, groupe membre du Collectif Ultras Paris, de nombreux engins pyrotechniques (fumigènes et feux d’artifices) ont été utilisés à la fin du match face à l’Olympique Lyonnais. Et le PSG sera très certainement sanctionné, comme le rapporte Bruno Salomon. En effet, depuis octobre, la tribune Auteuil était sous la menace avec une révocation de sursis en cas de nouveaux comportements déplacés. « Il ne fait quasiment aucun doute pour le PSG que le sursis contre la tribune auteuil (depuis octobre) va être révoqué », rapporte le journaliste de France Bleu Paris. Même si la décision n’est pas encore officielle, la tribune Auteuil devrait bien être fermée pour un match et très certainement face au RC Lens (samedi 15 avril à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) à l’occasion de la 31e journée du championnat.

Pour rappel, le PSG sera déjà privé de ses supporters pour le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi (21h). Le 22 mars dernier, la commission de discipline de la LFP avait décidé de fermer pour un match le parcage visiteur du PSG après l’utilisation d’engins pyrotechniques à Brest.