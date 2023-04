PSG / Lyon – Ce qu’il faut retenir

Hier soir, le PSG s’est incliné sur sa pelouse contre Lyon (0-1) en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Une nouvelle prestation insipide des Parisiens qui relance la course au titre. Quelques heures après ce nouveau fiasco, analyse de ce qu’il faut retenir de ce revers. Et sans surprise, il y beaucoup de négatif.

Depuis de très nombreux mois, le PSG fruste ses supporters. Avant la Coupe du monde, même si les matches étaient poussifs, les Rouge & Bleu arrivaient à se s’en sortir avec un coup de génie de Kylian Mbappé, ou quelques fulgurances de Lionel Messi et Neymar. Mais depuis le début de l’année 2023, les résultats ne suivent plus. En plus d’un jeu morose, les Parisiens se sont déjà inclinés huit fois et ont été éliminés en huitièmes de finale en Coupe de France et en Ligue des Champions. La prestation hier a encore une fois été catastrophique et promet une fin de saison haletante et stressante pour les supporters parisiens, qui voient Lens et Marseille revenir à six points.

Un manque de mouvement criant

Hier soir contre Lyon, dès que le PSG récupérait le ballon, les joueurs sur le terrain étaient statiques. Aucun mouvement, aucun appel proposé au porteur du ballon pour déstabiliser la défense à cinq lyonnaise qui avait un peu tremblé en début de rencontre. Même sur les touches, personne ne se proposait pour offrir une solution. Quand les joueurs se proposaient dans le couloir, comme Nuno Mendes par exemple, il n’était pas trouvé ou trop tard et il ne pouvait pas faire de différence pour prendre son adversaire de vitesse. Même Kylian Mbappé était dans un mauvais soir. Il se plaçait dans l’axe et semblait résigné parfois, ne proposant pas de solution pour prendre la profondeur. Un nouveau match sans des Parisiens. Une fois cela peut passer, mais cela dure depuis beaucoup trop longtemps.

Du déchets dans le jeu, un manque de révolte

Le match d’hier a aussi un festival de déchets dans le jeu. Beaucoup de passes ratées, de transmissions déviées. Il n’y a pas eu non plus de prises de risque dans le jeu. Les joueurs du PSG semblaient tout saufs sur le terrain contre Lyon hier soir. Après un début de match convaincant, pendant 10 minutes, lors desquelles le club de la capitale s’est procuré ses deux plus belles et seules occasions franches de la rencontre, les Parisiens ont arrêté de jouer d’une façon inexplicable. Après l’ouverture du score des Lyonnais, il n’y a eu aucune révolte sur le terrain. Les Parisiens semblaient incapables d’attaquer se montrer dangereux. On avait onze joueurs sans vie sur la pelouse du Parc des Princes hier.

Messi, un fantôme sur le terrain

Lionel Messi est resté sur ses prestations de ces dernières semaines sous le maillot du PSG contre Lyon. À part une belle talonnade sur l’occasion de Kylian Mbappé en début de rencontre, l’Argentin a tout raté. D’habitude précis dans ses passes, il en n’a réussi que très peu hier. Plusieurs passes en profondeur étaient trop longues alors qu’il excelle dans ce domaine. Il n’a pas été assez rapide dans ses duels où il se faisait attraper par les joueurs lyonnais. Il a très certainement réalisé une des pires prestations depuis son arrivée. Il y a un Messi avec l’Argentine et un Messi avec le PSG. Il faut vraiment qu’il prouve qu’il fait encore partie des meilleurs joueurs du monde pour aider le PSG à remporter le titre de champion de France. Il pourra ensuite se pencher sur son avenir.

Seul « satisfaction » sur le terrain, le match de Renato Sanches et les supporters qui répondent toujours présents

Souvent blessé cette saison, Renato Sanches était titulaire lors de PSG / Lyon. Le milieu de terrain portugais a été l’un des seuls à réaliser une bonne prestation. Il a essayé de proposer des choses, il a été disponible, et l’international portugais n’a pas hésité à se projeter à certains moments. Il a été le seul joueur à montrer de l’envie dans cette rencontre. De bon augure pour la suite. Mais il faut qu’il soit épargné par les blessures. Il faut aussi saluer les supporters, qui ont encore une fois encouragé l’équipe jusqu’à la fin de la rencontre malgré la prestation indigne. La K-Soce Team a bien fêté ses 15 ans avec des magnifiques tifos et un spectacle pyrotechniques à l’issue de la rencontre.

Il y aurait encore beaucoup de choses à retenir de cette nouvelle purge du PSG mais ce serait beaucoup trop long. Même si cela ne doit pas être une excuse, la prestation de l’arbitre, Monsieur François Letexier a été une nouvelle fois très questionnable. Il a oublié un penalty évident pour les Rouge & Bleu, et a pris quelques décisions discutables sur des situations où la faute semblait évidente mais qu’il ne sifflait pas ou contre le PSG. Et il y a une dernière chose qui m’agace, les corners joué à deux. Quasiment à 100%, cela ne mène à rien.