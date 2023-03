Les supporters du PSG sanctionnés par la LFP

Après la trêve internationale, un calendrier relevé attend le PSG en Ligue 1. Et les joueurs de Christophe Galtier ne pourront pas compter sur leurs supporters à Nice, le 8 avril prochain.

Après un début d’année 2023 compliqué en terme de résultats, les joueurs du PSG se retrouvent actuellement aux quatre coins du monde avec leur sélection nationale. Et après cette coupure internationale d’une dizaine de jours, les Rouge & Bleu devront rapidement se reconcentrer sur le championnat pour obtenir leur 11e titre de champion de France. Et un gros programme attend les Parisiens avec les réceptions de l’Olympique Lyonnais (2 avril) et du RC Lens (15 avril) et un déplacement périlleux sur la pelouse de l’OGC Nice (8 avril).

Le parcage visiteur fermé pour Nice / PSG

Mais pour cette rencontre face aux Aiglons, le club de la capitale ne pourra pas compter sur le soutien de ses fervents supporters. Réunie ce mercredi 22 mars, la commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner les supporters parisiens suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques lors du match Brest / PSG (1-2), le 11 mars dernier. L’instance précise dans son communiqué la « fermeture pour un match ferme de l’espace visiteurs pour le prochain match disputé à l’extérieur par le Paris Saint-Germain. » Le leader du championnat sera donc privé de ses supporters le 8 avril prochain à l’Allianz Riviera de Nice, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.