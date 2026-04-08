PSG / Liverpool – Les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG aborde ce quart de finale aller de la Ligue des champions face à Liverpool avec l’ambition de prendre une option sur la qualification au prochain tour. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront s’imposer face à des Reds en plein doute depuis quelques semaines, avant la confrontation retour à Anfield le 14 avril prochain. Le technicien espagnol a dévoilé son onze de départ, sans grande surprise.

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Un trio d’attaque Doué – Dembélé – Kvaratskhelia

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, pas de surprise non plus avec le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et João Neves sont associés. Enfin, en l’absence de Bradley Barcola, le trio offensif est composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

À noter que Liverpool débutera avec Mohamed Salah sur le banc et un Jérémie Frimpong évoluant plus haut sur le terrain. L’ancien Parisien, Hugo Ekitike, est, lui, titulaire à la pointe de l’attaque.

Feuille de match de Paris Saint-Germain / Liverpool

Quart de finale aller de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : José María Sánchez – Arbitres assistants : Raúl Cabañero et Iñigo Prieto – Quatrième arbitre : Juan Martínez Munuera – VAR : Carlos del Cerro Grande et Guillermo Cuadra Fernandez

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI de Liverpool : Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike Remplaçants : Woodman, Misciur, Isak, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Ngumoha,

: Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike