Après cette trêve internationale du mois de mars, le groupe était quasiment au complet aujourd’hui au Camp des Loges pour l’entraînement. Ayant disputé 90 minutes lors du match amical les opposant à l’Afrique du Sud (victoire 5-0) mardi dernier avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ont effectué des soins ce mercredi, avant de faire leur retour à l’entraînement aujourd’hui selon Marc Mechenoua de Goal.com. Blessé le 25 mars dernier avec le Sénégal, au cours de la rencontre de barrage des qualifications de Coupe du Monde face à l’Egypte (0-1), Abdou Diallo, touché aux adducteurs, manque à l’appel au centre Ooredoo ce jeudi, au même titre que Keylor Navas, qui a joué et décroché (victoire 2-0 contre les Etats-Unis), dans la nuit de mercredi à jeudi, avec le Costa Rica, une place pour les barrages pour le Mondial 2022. Le portier parisien est attendu dans les prochaines heures à Paris, lui qui n’a pas pu terminer la rencontre face aux Etats-Unis et « passera entre les mains du corps médical pour expertiser son pépin au genou » selon nos confrères du Parisien.

Du côté des titis parisiens, Gharbi, Michut, Bitshiabu et Xavi Simons étaient également présents à l’entraînement ce jeudi, toujours selon Le Parisien. Concernant la réception de Lorient ce dimanche (20h45) en clôture de la 30e journée de Ligue 1, l’international sénégalais Abdou Diallo (12 sélections) pourrait manquer le rendez-vous, mais son entourage affirme tout de même, qu’il n’y a « rien de grave« . Par ailleurs, Sergio Ramos s’est entraîné normalement depuis plusieurs jours et postule à une place dans le groupe face aux Merlus. Fatigué, Marco Verratti n’a pas disputé le deuxième match (victoire 2-3 face à la Turquie) de ce rassemblement avec l’Italie, et il pourrait en être de même avec le PSG face à Lorient.