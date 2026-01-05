Trophée des Champions – Le PSG annule son offre pour les supporters

Après avoir proposé un « pack-voyage » à ses supporters pour venir assister au Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille au Koweït, le PSG a finalement annulé son offre, le seuil minimum de participants n’ayant pas été atteint.

Le Trophée des Champions entre le PSG et l’Olympique de Marseille se déroulera sans supporters des deux équipes. Depuis 2009, la LFP a pris la décision d’organiser cette rencontre à l’étranger et cette 30e édition se déroulera au Koweït ce jeudi (19h sur Ligue 1+). Et comme lors de la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d’Europe, le dernier Trophée des Champions et la Coupe intercontinentale, le club de la capitale avait proposé une offre à ses supporters pour assister à la finale.

À lire aussi : Le programme de la semaine du PSG

Le seuil minimum de participants n’a pas été atteint

À cette occasion, une offre de 800€ avait été proposée aux supporters, mais celle-ci a finalement été annulée, rapporte Le Parisien. « Le seuil minimum de participants n’a pas été atteint et Paris a été contraint de faire une croix sur l’organisation de ce voyage (…) Le prix élevé du pack (transport aller-retour, repas servis à bord, transferts, billet du match), lié à des coûts importants sur place, a très certainement refroidi les fans du PSG qui ont multiplié les trajets en Europe, aux États-Unis ou au Qatar ces derniers mois », explique LP. La formation de Luis Enrique n’aura donc pas le soutien de ses fervents supporters mais pourrait compter sur le PSG Fan Club Liban en tribunes. Pour rappel, depuis plusieurs jours, les supporters marseillais avaient décidé de boycotter ce déplacement dans le Golfe persique malgré une offre abordable de 150€, « l’OM prenant de son côté en charge 850€ par supporter. » Le stade Jaber Al-Ahmad International, d’une capacité de 60.000 places, sera donc occupés majoritairement par des fans locaux. Ce lundi soir, des places allant de 30€ à 150€ étaient encore disponibles, conclut le quotidien francilien.