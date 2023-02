OM / PSG : les compositions officielles

Le PSG entame sa série de grosses affiches ce mercredi (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1) au Stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille, dans le cadre du 8e de finale de Coupe de France. Et à quelques minutes du coup d’envoi, les deux coaches ont livré les compositions d’équipes.

Qualification obligatoire pour le PSG de Christophe Galtier. Recordman de la compétition, le club de la capitale devra venir à bout de son rival pour valider son ticket pour les quarts de finale de Coupe de France. Privé de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Kylian Mbappé, le coach parisien a tout de même aligné une équipe compétitive pour ce choc.

Ramos, Verratti et Neymar de retour dans le onze

Gianluigi Donnarumma occupera le but parisien au Stade Vélodrome. Il sera protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, pas de Warren Zaïre-Emery. Un milieu à trois est aligné avec Fabian Ruiz, Danilo Pereira et Marco Verratti. L’Italien revient dans le onze après avoir purgé deux matches de suspension. De son côté, Vitinha évoluera en pointe haute du 4-4-2 losange juste derrière le duo Neymar Jr – Lionel Messi

Feuille de match OM / PSG

Huitième de finale de Coupe de France – Stade : Vélodrome – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et beIN SPORTS 1 – Arbitre : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Munier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Thomas Leonard

XI de l’OM : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Ünder, Rongier (c), Veretout, Clauss – Guendouzi, Malinovskyi – Sanchez Banc : Blanco, Elmaz, Kabore, Payet, Ounahi, Vitinha, Simon

XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Nuno Mendes – Ruiz, Danilo, Verratti – Vitinha – Messi, Neymar Banc : Rico, Letellier, Pembélé, Bitshiabu, Bernat, Ekitike, Gharbi, Soler, Zaïre-Emery

