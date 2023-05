Face à une très modeste équipe de l’AC Ajaccio, le PSG a déroulé ce samedi soir, s’octroyant un large succès sur le score fleuve de 5-0. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, s’est offert un nouveau record personnel en première division.

Il ne reste désormais plus que trois rencontres avant que la Ligue 1 version 2022-2023 ne tire son rideau. Et en venant à bout de l’AC Ajaccio en ce samedi soir, en marge de la 35e journée, le PSG s’est grandement rapproché de son onzième titre de champion de France de sa jeune Histoire. Les Parisiens ont, en effet, récupéré leur avance de six points sur leur plus proche poursuivant, à savoir le RC Lens.

Mbappé un peu plus dans l’Histoire de la première division

Dans une ambiance particulière au Parc des Princes, le PSG n’a donc laissé aucune chance à l’AC Ajaccio. Une victoire nette et sans bavure sur le score de 5-0 qui a officiellement renvoyé les Corses dans l’antichambre de l’élite hexagonale. Une partie durant laquelle Kylian Mbappé a soigné ses statistiques en inscrivant un doublé. Ses 25e et 26e buts en Ligue 1 cette saison. D’ailleurs, c’est la quatrième fois en cinq ans que le numéro 7 rouge et bleu franchi la barre des 25 réalisations en championnat, le Covid-19 étant passé par là entre temps. Et, comme nous le relaye OptaJean, c’est tout simplement un record vieux d’une soixantaine d’années qu’il vient de faire tomber par la même occasion. Car oui, depuis l’après-guerre, seul Thadée Cisowski avait rendu une telle copie statistique entre 1955 et 1960.